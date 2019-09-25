احتراق 8 رضع..رئيس ونواب البرلمان يترحمون على ضحايا حريق مستشفى الوادي

ترحم، صبيحة اليوم الأربعاء، كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، نوابه، على ضحايا حريق مصلحة الولادة بمستشفى بشير بن ناصر في الوادي.

ويأتي ترحم النواب والرئيس خلال بداية، اشغال التصويت على رفع الحصانة البرلمانيةـ من النائب بهاء الدين طليبة، واسماعيل بن حمادي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن حصيلة الحريق النهائية، بلغت 8 أطفال حديثي الولادة توفوا جراء الاحتراق والاختناق.

وأضاف بيان المصلحة، أن النيران نشبت على الساعة الثالثة و52 د، من صباح أمس الثلاثاء، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 إمرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 بحروق، و5 مختنقين.

وأشارت الحماية المدنية، أن تم منع انتشار ألسنة اللهب، للأماكن الأخرى، من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.

وقام، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، بإجراءات، بعد احتراق 8 رضع ووفاتهم، بحريق بمستشفى الولادة بشير بن ناصر، بالوادي.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن الوزير، أوقف تحفظيا كل من مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر،وكل الطاقم المناوب بالمستشفى.

بالإضافة إلى توقيف تحفظي لمسؤول المناوبة الليلية بمستشفى الأم والطفل، والمدير الولائي للصحة.