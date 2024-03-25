احترقت بالكامل.. المقاومة تعلن استهداف دبابة “ميركافا” في محيط مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” واحتراقها بالكامل في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي بيان اخر للمقاومة، فلقد تم استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

كما افادت ذات الكتائب في بيان اخر، انها قامت بقصف “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان، أنها دكت قوة صهيونية توغلت على تخوم حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون مما أدى لانسحابها.