احتساب التقويم المستمر لـ4 مواد في المعدل الفصلي في الإبتدائي

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية أمرتهم من خلالها بالعمل على احتساب التقويم المستمر في المعدل الفصلي في الابتدائي من السنة أولى إلى السنة الخامسة .

كما حصرت وزارة التربية المواد في أربع مواد هي اللغة العربية واللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية. إضافة إلى اللغة الأمازيغية بالنسبة للمؤسسات التي تدرس هذه المادة .

في حين، تشير المعلومات التي تحصلت عليها النهار أنه بالنسبة للتقويم الخاص باللغة العربية. حيث يتم فيه احتساب التعبير الشفهي + فهم المنطوق +القراءة +التعبير الشفهي +المحفوظات. وتقسم هذه العلامات على 5 ليتحصل على نقطة التقويم المستمر .

أما في الإنجليزية تحتسب علامة القراءة +علامة المنطوق +علامة التعبير الشفهي ويقسم المجموع على 3

للإشارة فإن عملية احتساب التقويم المستمر تم إعتماده هذه السنة فقط ،بعدما كان يتم احتساب نقاط الاختبارات في المعدل الفصلي السنوات الماضية.