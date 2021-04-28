احتساب نقاط الفصلين الأول والثاني في “باك سبور”

وضع إشارة “معفى” للتلاميذ الذين لا يظهرون كفاءة في ممارسة الرياضة

احتساب النقاط الفصلية لمادتي “التربية التشكيلية” و”الموسيقية” لتلاميذ “البيام”

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، فصلت من خلالها طريقة احتساب “مواد الإيقاظ” في امتحاني “البكالوريا” وشهادة التعليم المتوسط “البيام“.

وأكدت الوزارة بأنه في إطار تنظيم امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة “البكالوريا” دورة 2021، فإن علامات التربية البدنية والرياضية في هذين الامتحانين، يتم احتسابها باعتماد معدل علامات الفصلين الأول والثاني لمادة التربية البدنية والرياضية للسنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، أما التلاميذ الذين لا يظهرون الكفاءة في ممارسة الرياضة، فتسجل بدل العلامة عبارة “معفى” في بطاقة التنقيط النهائي لهذه المادة.

أما بخصوص علامات اختبار مادتي “التربية التشكيلية” و”التربية الموسيقية” في امتحان شهادة التعليم المتوسط، فقد تقرر احتساب معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني لهاتين المادتين للسنة الرابعة متوسط للتلاميذ الذين يدرسون إحدى المادتين.

وعليه، فإن معدل علامات اختبارات الفصل الأول والفصل الثاني للسنة الرابعة متوسط، السنة الثالثة ثانوي على التوالي، هي تلك المحجوزة بصفة رسمية ومنتظمة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، الذي يعتبر المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأكدت الوزارة بأنه لهذا تستخرج بطاقة التنقيط النهائي لهذه المواد من “الأرضية الرقمية” لوزارة التربية الوطنية، وفق النموذج المعتمد، وتوقّع من طرف أستاذ المادة وتمضي وتختم من طرف المؤسسة التعليمية الذي يسلمها إلى مديرية التربية قبل 3 جوان 2021، والتي بدورها تقوم بتسليمها إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي تتبعه قبل 8 جوان 2021، وتبقى مسؤولية مديري المؤسسات التعليمية كاملة بخصوص صحة العلامات.

من جهة أخرى، وبالنسبة للمترشحين الأحرار، كانت وزارة التربية، قد أعلنت بأن تاريخ إجراء امتحان التربية البدنية لتلاميذ “الباك” و”البيام” سيكون في 16 ماي القادم، فيما سيتم سحب الاستدعاء بداية من 25 أفريل.

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن كافة المترشحين الأحرار، بما في ذلك مرشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، سيجتازون إمتحان شهادة التعليم المتوسط و”البكالوريا” دورة 2021، بداية من 16 إلى 27 ماي المقبل، يتعين على جميع المترشحين الأحرار المعنيين بهذا الإختبار، الاقتراب من مديرية التربية التابعين لها ابتداءً من يوم 25 أفريل 2021 سحب استدعاءاتهم الخاصة باجتياز هذا الإختبار.

وأعلم الديوان المترشحين أنهم بإمكانهم الولوج إلى الموقع لسحب الاستدعاء من خلال إدخال الرقم السري الخاص بكل مترشح، حيث اشترطت على كل تلميذ أن يقوم باصطحاب الاستدعاء معه يوم الامتحان، وفي حال العكس، فإن التلميذ يحرم آليا من نقاط هذا الامتحان.