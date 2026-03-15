على هامش تتويج النهار TV بدورة الصحافة داخل القاعة… Ooredoo تكرّم قامات الإعلام الرياضي

احتضنت القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي المركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة. الجمعة الماضية نهائي الطبعة الخامسة من دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة المنظمة برعاية Ooredoo الجزائر.في أجواء رياضية مميزة تخللتها مبادرة تكريمية لعدد من قامات الإعلام الرياضي الوطني.

وجاءت هذه المبادرة في إطار التزام Ooredoo الجزائر بدعم الأسرة الإعلامية الجزائرية. وتعزيز روابط الشراكة والتقدير مع مختلف الفاعلين في المشهد الإعلامي الوطني. وقبيل انطلاق المباراة النهائية، خُصص حفل تكريم لستة عشر إعلاميًا رياضيًا من الرواد الذين تركوا بصمتهم في مجال الإعلام الرياضي.وأسهموا عبر مسيرتهم المهنية في توثيق تاريخ الرياضة الوطنية ونقل شغفها إلى الأجيال المتعاقبة.

واستُهل الحدث الرياضي بإجراء مباراة استعراضية جمعت فريق Ooredoo الجزائر لكرة القدم. مع نخبة من نجوم الكرة الجزائرية السابقين، في لقاء ودي تميز بمستوى فني راقٍ وروح رياضية عالية بين الفريقين. ما أضفى أجواء احتفالية على التظاهرة.

وفي المباراة النهائية، واجه فريق الإذاعة الجزائرية نظيره فريق قناة النهار في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية، تحت أنظار أساطير الكرة الجزائرية. وحضور لافت من الأسرة الإعلامية والجمهور. وانتهت المباراة بفوز فريق قناة النهار بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة. ليتوج بلقب الدورة في لقاء حافل بالتشويق.

وقبل تسليم الكأس للفريق المتوج، تم توزيع الجوائز الفردية على أبرز المتألقين في البطولة.حيث شملت جائزة أفضل هداف، وأفضل لاعب في الدورة، وأفضل حارس مرمى، إضافة إلى جائزة الفريق الأكثر تحليًا بالروح الرياضية (Fair Play)، فضلاً عن جائزة أفضل لاعب محلل خلال الدورة.

كما قامت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بتكريم Ooredoo الجزائر تقديرًا لرعايتها لهذه التظاهرة الرياضية الإعلامية ومساهمتها في إنجاح فعالياتها.

وشهد حفل تسليم الجوائز حضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال السيد كمال سيدي سعيد، إلى جانب وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، فضلاً عن عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وإطارات Ooredoo الجزائر.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد Ooredoo الجزائر مجددًا التزامها بمرافقة الإعلام الوطني ودعم مختلف المبادرات التي تعزز قيم التقدير والاعتراف بالكفاءات التي أسهمت في تطوير الصحافة الرياضية وترسيخ مكانتها في المشهد الإعلامي الجزائري.