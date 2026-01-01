احتفالات رأس السنة..قتلى وجرحى إثر انفجار منتجع للتزلج في سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجار ,اليوم الخميس, في منتجع التزلج بمدينة “كران مونتانا”. خلال احتفالات رأس السنة.

وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ,فان الانفجار وقع في قبو بالمنتجع يتسع لما يصل إلى 400 شخص. مما أدى إلى اندلاع حريق هائل مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المصدر ذاته ,أن فرق الطوارئ تواجدت في موقع الانفجار ,وتم نشر مروحيات وأعداد كبيرة من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.