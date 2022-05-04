احتفالا باليوم العالمي لحرية التعبير.. والي النعامة يقيم مأدبة افطار على شرف الاسرة الإعلامية

اشرف والي ولاية النعامة دراجي بوزيان، اليوم الاربعاء، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير بقاعة الضيوف بالولاية على اقامة مأدبة افطار على شرف الصحفيين ومراسلي القنوات الخاصة.

و كذا الطاقم الإذاعي نظير جهودهم المبذولة في تنوير الرأي العام ونقل الرسالة الإعلامية الصادقة والمساهمة في مواكبة التنمية المحلية ونقل انشغالات المواطنين.

وفي السياق ذاته، شهد الاحتفال حضور السلطات المحلية و الامنية وكذا اعضاء البرلمان بغرفتيه للوقوف على تكريم الإعلاميين من خلال تقديم لهم شهادات تقديرية ومجموعة من الهدايا.

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تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية جنين بورزق الحدودية بولاية النعامة، بنقطة المراقبة والتفتيش من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة على متن سيارة سياحية .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه بعد تفتيش و مراقبة السيارة عثر رجال الدرك الوطني على 1290 علبة معسل الشيش. بالإضافة كذلك إلى 300 علبة تبغ سجائر ذات المنتوج الأجنبي كانت بصدد التهريب والإتجار غير الشرعي.

حيث تم تحرير ملف قضائي للموقوف. واستكمالا للتحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء.

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