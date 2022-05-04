احتفالا باليوم العالمي لحرية التعبير.. والي النعامة يقيم مأدبة افطار على شرف الاسرة الإعلامية
اشرف والي ولاية النعامة دراجي بوزيان، اليوم الاربعاء، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير بقاعة الضيوف بالولاية على اقامة مأدبة افطار على شرف الصحفيين ومراسلي القنوات الخاصة.
و كذا الطاقم الإذاعي نظير جهودهم المبذولة في تنوير الرأي العام ونقل الرسالة الإعلامية الصادقة والمساهمة في مواكبة التنمية المحلية ونقل انشغالات المواطنين.
وفي السياق ذاته، شهد الاحتفال حضور السلطات المحلية و الامنية وكذا اعضاء البرلمان بغرفتيه للوقوف على تكريم الإعلاميين من خلال تقديم لهم شهادات تقديرية ومجموعة من الهدايا.
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تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية جنين بورزق الحدودية بولاية النعامة، بنقطة المراقبة والتفتيش من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة على متن سيارة سياحية .
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه بعد تفتيش و مراقبة السيارة عثر رجال الدرك الوطني على 1290 علبة معسل الشيش. بالإضافة كذلك إلى 300 علبة تبغ سجائر ذات المنتوج الأجنبي كانت بصدد التهريب والإتجار غير الشرعي.
حيث تم تحرير ملف قضائي للموقوف. واستكمالا للتحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء.
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الإطاحة بثلاثيني بحوزته أكثر من 20 ألف قرص “صاروخ” في النعامة
الإطاحة بثلاثيني بحوزته أكثر من 20 ألف قرص “صاروخ” في النعامة
نجح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لبلدية “مغرار” بالنعامة. في توقيف شخص في العقد الثالث من العمر. بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قصد المتاجرة فيها.
وجاءت هذه العملية بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها وجود كمية من المخدرات عند أحد الأشخاص.
واستغلالا للمعلومة وبعد القيام بعملية المداهمة والتفتيش، تمكنت الفرقة من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 34 سنة.
وحجز 20846 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” كانت موجهة للمتاجرة غير المشروعة.
في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المتهم في قضية حيازته على الأقراص المهلوسة قصد المتاجرة فيها، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة “العين الصفراء”.
النعامة: توقيف شخصين متورطين في عمليات التخريب والسرقة من داخل المركبات
في إطار مكافحة الجريمة الحضرية بالنعامة والحفاظ على الأمن العام.
وبناءا على شكوى مقدمة من بعض المواطنين مفادها تعرض مركباتهم الخاصة للتخريب والسرقة من داخل مركبة.
واستغلالا للمعلومة تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة المشرية، من التعرف وتوقيف شخصين المشتبه فيهما في عملية التخريب والسرقة، في العقد الثاني من عمرهما، مع استرجاع بعض المسروقات.