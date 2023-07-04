احتفالا بذكرى عيد الاستقلال.. غلق بعض محاور الطرقات اليوم بالعاصمة

ستغلق اليوم الثلاثاء، بعض محاور الطرقات على مستوى العاصمة، خلال الفترة المسائية ، وذلك تحضيرا للاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لـ “عيد الاستقلال” ، حسب بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأوضحت ولاية الجزائر أنه سيتم غلق بعض محاور الطرقات مؤقتا خلال الفترة المسائية من نهار اليوم. بين الساعة 14 زوالا و 18:30 مساء”.

ويتعلق الأمر بالمحاور من “ساحة الشهداء إلى نهاية شارع عسلة حسين، ومن حديقة صوفيا إلى نهاية شارع زيغوت يوسف”.

ولذلك، “يرجى من المواطنين استعمال وسائل النقل العمومية لتفادي الازدحام”، وتفادي التنقل بالمركبات الخاصة، وفقا لما جاء في البيان.