احتفالية دينية لصالح مساجين حبس الحراش لإحياء ليلة القدر المباركة

من المقرّر أن يحتفل المساجين عبر كافة المؤسسات العقابية المتواجدة عبر ربوع الوطن، بليلة القدر المباركة التي ستقام الليلة.

احياء للمناسبة الدينية العظيمة، وهذا بتنظيم من وزارة العدل الممثلة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وستشهد المؤسسة العقابية بالحراش أجواء احتفالية بين أسوارها، أين يقبع ألاف المحبوسين الذين ستكون لهم فرصة في صنع أجواء دينية.

ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، تطبعها مسابقات في وترتيل القران الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية، ومسابقات ثقافية متنوعة.

تتخللها محاضرات وندوات حول السيرة النبوية، تحت إشراف أئمة ومرشدات دينيات.

وتندرج هذه النشاطات ضمن مختلف البرامج التي يتم تنظيمها على مستوى المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين من تعليم عام وتكوين مهني وحرفي.

والجدير بالذكر أن عدد المحبوسين المسجلين في أقسام حفظ القران الكريم خلال شهر أفريل بلغ 8281 مسجّل.