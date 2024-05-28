احتفال نرويجي مؤثر بمناسبة الاعتراف بدولة فلسطين

نظّمت سفارة النرويج بالجزائر، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية وذلك بحضور سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، و عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد في الجزائر.

أفاد بيان لسفارة دولة فلسطين بالجزائر، أنّ سفيرة النرويج بالجزائر، تيريز لوكل غيزيل، أكدت أنّ بلادها اعترفت بالدولة الفلسطينية لأنها تؤمن بأن هذا هو الموقف الصحيح والداعم لحل الدولتين والذي اعتبرته “الحل الأنسب والأفضل لتحقيق السلام في المنطقة”.

من جهته، أعرب السفير الفلسطيني في الجزائر عن شكره الجزيل للنرويج وسفيرتها على الموقف الشجاع الذي اتخذته النرويج وإسبانيا وإيرلندا.

وتطرق السفير أبو عيطة إلى “معاناة الشعب الفلسطيني التي بدأت بالنكبة عام 1948 وصولاً إلى ما يحدث الآن في غزة من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني، لتأتي هذه الاعترافات، تشق غبار المعارك ودخان البارود، لتعطي ضوء أمل وإشراقة حياة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة غير مسبوقة”، داعياً الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد للقيام بذلك والانحياز لقيم العدالة والحرية والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.

وفي ختام الاحتفال، تمّ تبادل التهاني بين السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الحاضرين.