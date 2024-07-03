احتفل بروح كرة القدم في الدردشة وسجّل نقاطاً كبيرة على فايبر

تدعو راكوتين فايبر، الرائدة عالميًا في مجال الرسائل والمكالمات الآمنة والخاصة، جميع عشاق كرة القدم للاستمتاع بأجواء بطولة أوروبا من خلال المشاركة في مسابقة توقّع نتائج مباريات كرة القدم. والتي تجمع بين الأصدقاء وأفراد العائلة والزملاء وتقربهم من الأحداث بشكل أكبر. سيتمكّن المستخدمون الاكثر حماسة من نشر توقعاتهم على لوحة الصدارة العالمية، مما يتيح لهم فرصة دعم فرقهم والحصول على فرصة للفوز بجوائز قيّمة: جهاز iPhone 15 واحد كل أسبوع خلال الأسابيع الأربعة للبطولة، وجائزة كبرى المتمثلة في iPhone 15 Pro Max. بالإضافة إلى الجوائز العالمية، سيفوز أعلى المشاركين ترتيباً في الجزائر أسبوعياً بقميص رسمي لرياض محرز، بينما سيتحصل الفائز النهائي على قميص موقّع من رياض محرز!.

تحتفل فايبر بروح المنافسة، حيث ضبطت استراتيجيتها للوصول إلى المشجعين، مما يسمح لهم بالتفاعل خلال كل مباراة. سيتم تعزيز شغف ومتعة المسابقة بواسطة بوت التوقعات الخاص بفايبر، الذي سيكافئ أبرز متنبئي النتائج بين متابعي بطولة اليورو لكرة القدم.

يقول أتاناس رايكوف، نائب الرئيس للتسويق العالمي والتطوير في راكوتين فايبر: “لقد حان الوقت مرة أخرى في عصر الألعاب الرياضية الملهمة لنشر الفرح بين مشجعي كرة القدم المتحمسين من جمهور فايبر الأوروبي والعالمي، والمشاركة والتفاعل والاستمتاع بمنافساتنا الممتعة.”

حول راكوتين فايبر

راكوتين فايبر يربط الناس، بغض النظر عن من هم أو من أين يأتون. يتمتع مستخدمونا في جميع أنحاء العالم بوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية، ومكالمات الفيديو، والرسائل الجماعية، والتحديثات والمناقشات مع علاماتهم التجارية والمشاهير المفضلين لديهم. يضمن فايبر أن يكون لمستخدمينا بيئة آمنة ومجانية لمشاركة مشاعرهم. راكوتين فايبر هو جزء من مجموعة راكوتين العالمية، شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.