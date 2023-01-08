احتلت المركز الثاني عالميا.. شركة جزائرية ناشئة تقدم حلولا لمشاكل المزارع

تمكنت شركة ناشئة جزائرية، تقدم حلولا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. من الحصول على المركز الثاني في النهائي العالمي لمسابقة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام”. أو “تاك4 قود” الذي نظمته هواوي الخميس الماضي.

أفيد أنّ “الفريق الجزائري (فارم اي)، الذي قدم حلا للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي. حصل على المركز الثاني على مستوى العالم، حيث تميز من بين 11 شركة ناشئة في العالم. وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية”.

وأضاف أن “الفريق الجزائري فاز بشيك قدره 15 ألف دولار. إلى جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور بحصوله على أكثر من 10 آلاف صوت”.

ولفت البيان إلى أنه “من المتوقع أن يتنافس فريق (فارم اي) شهر فبراير القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دولار. حيث يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاءالاصطناعي باعتبارها خطوة نحو تجسيد مزرعة خالية من الأمراض”.

ويعد “فارم اي” نظاما مبكرا للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار، لتفادي مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ”.

للإشارة، فإن مسابقة “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” هي مشروع جديد تم إطلاقه سنة 2021. كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات الرقمية “بذور المستقبل” من هواوي.

ويطلب في هذه المسابقة من الطلبة –حسب ذات البيان– تحديد مشكلة اجتماعية والتوصل إلى حل تقني. يعتمد على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يكتسبونها خلال البرنامج.

وتم تصميم هذه المسابقة أيضا لتنمية القيادة والعمل الجماعي من خلال التدريب الجماعي والمنافسة.

كما تم إطلاق برنامج “بذور المستقبل” سنة 2008، لتطوير المواهب المحلية الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسد فجوات الاتصال بين البلدان والثقافات. حيث يدرس الشباب من جميع أنحاء العالم في هذا البرنامج تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ويكتسبون الخبرة والمهارات العملية.