احتمال تسممهما بالغاز.. إجلاء ضحيتين متوفيتين في سطيف

تدخلت فرق الحماية المدينة لوحدة بوقاعة بعد عصر اليوم الأحد 12جانفي2025 على الساعة 16:20 لإجلاء ضحيتين متوفيتين في منزلهما الريفي بدشرة ذراع تارومنت على الطريق الوطني رقم 76 بلدية ودائرة حمام قرقور على حدود بلدية حربيل شمال غرب سطيف.

يتعلق الأمر بصاحب المنزل وزوجته بالغين من العمر على التوالي 84سنة و73سنة -رحمة الله عليهما-.

نرجح كثيرا سبب وفاتهما إلى حادث تسمم حاد بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة المنزل مع إنعدام التهوية وهذا منذ عدة أيام؛

بعد إتمام المصالح المعنية لتحقيقاتها الميدانية في هذا الحادث تم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى السعيد عوامري بوقاعة.

تمت العملية بحضور رئيس الدائرة ورئيس البلدية ورئيس وحدة الحماية المدنية بوقاعة ومصالح الدرك الوطني وسونلغاز…