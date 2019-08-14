احتياطات الجزائر من الذهب تبلغ 173.6 طن

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي،أن الجزائر تمتلك باحتياطيات عند 173.6 طن .0.50% من الاحتياطي العالمي.

في حين بلغت احتياطات دول العالم من المعدن النفيس شهر أوت 34.076 ألف طن، 55.8% منها في منطقة أوروبا.

وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية الأولى باحتياطيات بلغت 323.1 طن والتي ضمنت لها المركز 17 عالميا.

بينما جاءت لبنان حسب مجلس الذهب الدولي في المرتبة الثانية عربيا باحتياطات وصلت شهر أوت إلى 286.8 طن.

ووفقا للبيانات، تملك الدول العربية مجتمعة 1292.9 طن من الذهب، ما يشكل نسبة 3.79% من إجمالي احتياطيات دول العالم.

ويذكر أنّه منذ بداية السنة الحالية إلى الآن، ارتفع سعر أونصة الذهب من 1281.3 دولار إلى 1513 دولارا.