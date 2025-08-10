احتياطيو “الخضر” يفوزون وديا على كامبالا الأوغندي

استغل الناخب المحلي مجيد بوقرة، فترة التوقف ضمن كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2024 المؤجلة إلى 2025، من أجل برمجة لقاء ودي تطبيقي، للعناصر الاحتياطية أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي.

وبعد الفوز في لقاء افتتاح “الشان” على أوغدا، والتعادل أمام جنوب إفريقيا في الجولة الـ 2. لن يكون المنتخب المحلي، معنيا بلقاءات الجولة الـ 3. على أن يستأنف أجواء المنافسة يوم الجمعة بمواجهة غينيا، ضمن الجولة الـ 4.

وبرمج بوقرة، مباراة تطبيقية أمس السبت، أمام نادي كامبالا سيتي. الناشط ضمن بطولة الدرجة الأولى الأوغندية. وذلك على ملعب “كاديبا” بالعاصمة كامبالا.

وخصص الناخب الوطني، هذا الاختبار التطبيقي للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا منذ بداية “الشان”. بهدف إبقائهم في أجواء المنافسة تحسبا لإمكانية الاعتماد عليهم وتوفير حلول إضافية في قادم المنافسة.

وتمكن “الخضر” أمام منافس محترم من الفوز بنتيجة 2-0، تداول على تسجيلها كل من الطيب مزياني وضياء الدين مشيد.

أما اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في لقاء جنوب إفريقيا، فقد خضعوا على هامش المباراة التطبيقية لحصة استرخائية على جانب الميدان رفقة المحضر البدني.