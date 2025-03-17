احتياطيو المولودية يفوزون وديًا على شبيبة الشراقة

برمج مدرب مولودية الجزائر، خالد بن يحيى، سهرة أمس الأحد، مباراة ودية أمام شبيبة الشراقة، أشرك فيها اللاعبين الاحتياطيين، الذين لم يكونوا معنيين بلقاء السبت، أمام اتحاد خنشلة في البطولة.

وحقق احتياطيو العميد، فوزا كبيرا استقر على نتيجة 6-2، في اللقاء الذي لعب بمركز تدريبات الفريق “بابا حمود” بزرالدة.

وتداول على تسجيل الأهداف، كل من مهدي بوسعيد، الطيب مزياني، كمال حميدي، خير الدين مرزوقي، مهدي بوشريط، وأسامة بن حوة.

كما شهدت ودية سهرة أمس الأحد، تكريم اللاعب السابق للمولودية والمدرب الحالي لشبيبة الشراقة مهدي قاسم.

يشار إلى أن التونسي بن يحيى، يستهدف من خلال ودية أمس. إبقاء جميع لاعبيه في جو المنافسة تحضيرا للتحديات القادمة. وأبرزها ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، المقرر في الفاتح أفريل المقبل.