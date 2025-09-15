احتيال الكتروني أو اختراق “بريدي موب” الخاص بك.. هذا ما تفعله

دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المواطنين الذين يتعرضون إلى احتيال الكتروني للتبليغ الفوري.

وقالت وارة البريد في ردها على أحد أسئلة متابعيها، حول التعرض للاحتيال الالكتروني، إن على المعني التبليغ الفوري. وتجميد الحسابات. من خلال التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد للتبليغ عن الحادث وطلب تجميد الحساب.

أما في حالة اختراق تطبيق “بريدي موب”، فعلى المعني التوجه إلى أقرب شباك آلي (GAB).واختيار خانة خدمات النقال. والقيام بإيقاف التطبيق مؤقتًا لحماية الحساب.

كما يمكن لضحية الاحتيال أو الاختراق، التبليغ لدى مصالح الأمن، في حال هناك حساب أو صفحة وهمية تستعمل البيانات الشخصية أو تنتحل الهوية. وتقدين بلاغ رسمي لدى الدرك الوطني: ppgn.mdn.dz | تطبيق طريقي | 1055، والشرطة algeriepolice.dz | تطبيق ألو شرطة | 1548.

والاحتفاظ بالأدلة التي تتعلق بالرسائل، المكالمات، وصور التحويلات أو أي دليل آخر. لأن هذه الأدلة ضرورية للتحقيقات والمتابعات القانونية.

ولحماية الحساب والبيانات، على المواطن تغيير جميع كلمات المرور فورًا. واستعمل كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.