احذروا .. أمواج عالية على هذه السواحل يومي الخميس والجمعة 

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أمواج عالية غربية وشمالية غربية يومي الخميس والجمعة.

ونقلت الوزارة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تحذيره في نشرية خاصة من أمواج عالية غربية وشمالية غربية.

وتمتد صلاحية هذه النشرة من يوم غد الخميس 28 أوت على الساعة 3:00، إلى غاية الجمعة 29 أوت الساعة 3:00 على الأقل.

أشار البيان إلى أن المناطق المعنية هي: مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، وكاب كاربون (أرزيو).

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموجة بين 1.5 و 2 متر، لترتفع من 2 إلى 3 أمتار، بداية من ظهيرة يوم الخميس.

أما بالمناطق التالية: كاب كربون (أرزيو)، أرزيو، مستغانم، المرسى، تنس، بني حواء، والداموس.

فإن صلاحية النشرة تكون بداية من يوم غد الخميس 28 أوت على الساعة 6:00، إلى غاية يوم الجمعة 29 أوت 2025 على الساعة 6:00 على الأقل.

علما أن ارتفاع الموجة سيكون بين 1.5 و 2 متر، لترتفع من 2 إلى 2.5 متر بداية من ظهيرة يوم الخميس.

وأضاف الديوان أنه فيما يخص المناطق التالية: الداموس، شرشال، بوسماعيل، الجزائر، فإن ارتفاع الموجة يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

وذلك بداية من يوم غد الخميس 28 أوت على الساعة 12:00، إلى غاية الجمعة 29 أوت على الساعة 6:00 على الأقل.

وفي الأخير، دعت الوزارة إلى احترام إرشادات السباحة الآمنة. وتجنب تجنبوا السباحة في وجود الراية الحمراء أو خارج أوقات الحراسة. وأيضا المغامرة بالسباحة في الأماكن الممنوعة.