احذروا الغفلة في شهر الرحمة

الكثير منا يعيش بعد انقضاء شهر رمضان شعورا بالتقصير، فينتابه الندم على فوت من أوقات في غير الهدف المرجو من هذا الشهر الفضيل. فالشباب بين السهر ليلا والنوم نهار يفوتهم الكثير من نفحات هذا الشهر العظيم، وسيدات في المطبع يتفنن في تحضير ما لذ وطاب. من الطعام فينتهي يومهن وهن منهكات من التعب حتى تنقضي الأيام المعدودات وينسحب شهر رمضان. تجد أنها لم تختم القرآن، وما إن ينسحب أحب الشهور على قلوبنا نشعر بالأسف ونتعد أن نتدارك الأمر في العام المقبل. وهكذا، لكن الكثير منا يعيد نفس الخطأ، ويضيع بالتالي الفرصة للتخلص من شوائب سنةكاملة نلهث فيها وراء الأوهام، ووراء ما يفنى ويزول..

قرائنا الكرام..

هاهي الفرص وهاهو رمضان قد حلَّ، ندعوكم من هذا المنبر ليكون هذا شهر الاختلاف لأن الله جعله مميزا بنزول القرآن. فلما لا يكون مميزا أيضا بأعمالنا الصالحات، فها هي الفرصة، وهاهو شهر لخيرات. شهر الرحمات شهر البهحة الروحية وحلاوة العبادة يطل علينا ويلقي بنفحاته على النفوس المنهكة. قلوب أتعبتها تقلبات الحياة، وأرهقتها سوط المعصيات، لكن أنتَ وأنتِ وأنا الفرصة مواتية. لنخرج من ظلمات الذنوب ونستمتع بروحانيات رمضان، فرصة للقيام ببعض الأمور التي تجعلنا نشعر بجمال وروحانية هذا الشهر الكريم. والذي لا يتكرر سوى مرة واحدة في العام، فهو الشهر الوحيد الذي يمنحنا فرصة لإعادة النظر بحياتنا السابقة.، بل والتأمل والتفكير في كيفية ترتيب أوراقنا من جديد.

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