احذروا خطر ظاهرة “تحدي الباراسيتامول” على أولادكم

حذّرت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، اليوم الأحد، من انتشار ظاهرة خطيرة ومقلقة على تطبيق “تيك توك” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، تُعرف باسم “تحدي الباراسيتامول”.

وأكدت الجمعية في بيانها أن “هذا التحدي الخطير يدفع بعض الشباب إلى تناول جرعات كبيرة من دواء الباراسيتامول، مما يعرّض حياتهم لخطر كبير”.

واضاف البيان أن تناول جرعة زائدة منه يؤدي إلى تسمم خطير في الكبد، فشل حاد في وظائف الكبد، وكذا خطر الموت خلال ساعات قليلة فقط.

ودعت الجمعية الأولياء والمربين ومهنيي الصحة والشباب إلى توخي أقصى درجات الحذر تجاه هذا التحدي السخيف والخطر.

كما ذكرت الجمعية الأولياء بشكل خاص بعدم ترك الأدوية، بما فيها الباراسيتامول، في متناول الأطفال والمراهقين. فالاستهلاك غير المراقب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ووجهت الجمعبة نداء إلى الصيادلة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة عند صرف دواء الباراسيتامول دون وصفة طبية، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين والشباب. إذ يُعتبر الصيدلي ركيزة أساسية في التوعية والوقاية الصحية.

وشهدت الجزائر هذه الأيام موجة من الذعر والقلق بسبب انتشار ظاهرة خطيرة عُرفت بـ “تحدي الباراسيتامول”.

وتصدرت هذه الظاهرة الترند عبر منصات التواصل الإجتماعي خاصة التيك توك وانتشر بين الشباب والمراهقين.

وتتمثل هذه الظاهرة في تناول جرعات زائدة من أقراص “الباراسيتامول” لإثبات الشجاعة وقوة التحمل أولجذب الانتباه.

وقد بدأت “تحدي الباراسيتامول” كلعبة غير مسؤولة، لتتحول إلى أزمة صحية تسببت في إصابات خطيرة. وهذا الأمر أحدث رعبا وهلعا وسط الأهالي والسلطات على حد سواء.