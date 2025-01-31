احذروا.. زيت المائدة يباع على أنه مستحضر للعناية بالشعر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE من ترويج منتوج يقلّد علامة bio hair، على أنه زيت للشعر.

وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على فيسبوك، أنه يتم الترويج لهذا المنتوج المقلد، بقارورات سعة 125 ملم، بسعر 2500 دج، ومحتواه زيت المائدة، يصلح للطبخ والقلي، على أنه زيت للشعر.

وأكدت المنظمة أن هذا المنتوج المقلد “كأنك تشتري 1 لتر زيت المائدة بـ 2 مليون سنتيم”.

وتنصح المنظمة بالحذر من دفع أي فلس قبل معاينة المنتوج وفتحه وشمه.

وأشارت المنظمة إلى أنه “تم التوصل إلى أحد الباعة المدلّسين، بعد تحقيق استمر أسبوعاً كاملاً. وسيكون بحول الله عبرة للبقية، كما ننتظر رفع الشركة القانونية لدعوى قضائية”.