«احذروا.. مياه تكسانة المعدنية الخطيرة على صحتكم»

بعد تسويق حصص غير مطابقة للمعايير.. منظمة حماية المستهلك:

أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، صبيحة أمس، إنذارا وطنيا تحذّر فيه من عدم سلامة مياه عدة حصص محتملة لعلامة المياه المعدنية «تكسانة»، وذلك على مدار 3 أسابيع الماضية، إثر الشكاوى التي تلقتها من قبل المواطنين عبر مختلف الولايات بشأن مياه هذه العلامة خلال ذات الفترة.

وكشف رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في اتصال أمس مع «النهار»، عن اتخاذ مصالحة كافة الإجراءات، حيث اتصلت أولا بصاحب العلامة للتأكد ومعرفة مدى صحة انشغالات المواطنين، غير أن هذه الأخيرة اكتفت بالقول إن الأمر تعلق بحصة واحدة.

وقد تم سحبها من السوق، غير أنه وحسب ذات المتحدث، فإن الجمعية تأكدت بأن الأمر لا يخص حصة واحدة، وإنما هناك حصص مختلفة معنية يتم تداولها في السوق.

كما قال زبدي إن المنظمة أبلغت الجهة الوصية بالأمر بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية، على غرار المديرية العامة للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، وذلك مع نهاية شهر نوفمبر، غير أنه ولحد الآن لم تحرك ساكنا، الأمر الذي دفع بمصالحه إلى إطلاق جهاز الإنذار حول هذه الحادثة لتحذير المواطنين من نوعية هذه المياه وخطورتها على صحتهم.

واستغربت منظمة حماية المستهلك في بيان لها، أمس، بطأ إجراءات الإخطار أو التحقيق من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش، حيث أكدت بأنها أبلغت مصالح وزارة التجارة بالحادثة في وقتها، غير أنها تستغرب تأخر اتخاذها للإجراءات اللازمة لحماية وضمان سلامة المستهلكين، والتأكد من جودة هذه الحصص المتداولة لهذه العلامة من المياه المعدنية.

وقال زبدي إن بعض المواطنين اتصلوا بالمنظمة بعد نشر البيان عبر صفحتهم على «الفايسبوك»، وأكدوا احتواء قارورات مياه اقتنوها من هذه العلامة على شوائب، مما يؤكد بأن الأمر لا يخص حصة واحدة تم سحبها، وإنما هناك حصص أخرى لا تزال متداولة في السوق غير مطابقة لمعايير السلامة المطلوبة وقد توجب تحذير المستهلكين منها.

واعتبر زبدي تدخل مصالحه في هذه الحالة جاء بهدف حماية المواطنين مستهلكي هذه المياه المعدنية من الأمراض التي تتنقل عن طريق المياه، حيث يسعى إلى إبلاغ كافة المستهلكين من باب الاحتياط، خاصة بعد ثبوت تضرر أكثر من حصة واحدة من مياه هذه العلامة، وهي حاليا لا تزال متداولة في السوق وفق تأكيدات المواطنين.