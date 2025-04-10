احذروا هذا المنتوج الخطير على الأطفال
بقلم م .فيصل
حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE من تداول منتوج خطير على الأطفال عبر الأسواق.
وكتب، مصطفى زبدي، رئيس المنظمة، عبر صفحته على فيسبوك منشوراً جاء فيه: “ساعة أطفال في أسواقنا تعلّم الرذيلة ‼. (الكتابة بالعربية و الفرنسية)”.
وتابع زبدي، منشوره مطالباً “الأولياء بالحذر والتبليغ عبر رقم المنظمة 3311 في حال العثور عليها”.
وتساءل زبدي “كيف للمستود ألا يطّلع على تفاصيل الخدمة حتى يكتشف الكارثة … أم أن همّه الشراء والبيع فقط ؟؟”.
وختم زبدي منشوره مؤكداً أنه سيتم مراسلة المصالح الرقابية للتدخل العاجل.
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