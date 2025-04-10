احذروا هذا المنتوج الخطير على الأطفال

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE من تداول منتوج خطير على الأطفال عبر الأسواق.

وكتب، مصطفى زبدي، رئيس المنظمة، عبر صفحته على فيسبوك منشوراً جاء فيه: “ساعة أطفال في أسواقنا تعلّم الرذيلة ‼. (الكتابة بالعربية و الفرنسية)”.

وتابع زبدي، منشوره مطالباً “الأولياء بالحذر والتبليغ عبر رقم المنظمة 3311 في حال العثور عليها”.

وتساءل زبدي “كيف للمستود ألا يطّلع على تفاصيل الخدمة حتى يكتشف الكارثة … أم أن همّه الشراء والبيع فقط ؟؟”.

وختم زبدي منشوره مؤكداً أنه سيتم مراسلة المصالح الرقابية للتدخل العاجل.