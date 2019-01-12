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احذروا .. هذه هي الطرقات المغلقة بسبب الثلوج

أخبار الجزائر
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احذروا .. هذه هي الطرقات المغلقة بسبب الثلوج
بقلم موسى.ب

عدد بيان لمصالح الدرك الوطني الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج على مستوى 5 ولايات، على غرار سطيف، تيزي وزو، البويرة، تبسة وميلة.

الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج بولاية سطيف:
– الطريق الولائي رقم 74 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية.
– الطريق الوطني رقم 103 الربط بين سطيف وبجاية.
– الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي سطيف وجيجل ببلدية عين السد على مسافة 15 كيلومتر.
– الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بلدية أوريسا وبلدية أولاد عدوان وبلدية عين الكبيرة.
– الطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بوعنداس وبلدية بوسلام على مسافة تقدر بـ14 كيلومتر.
– الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وولاية بجاية بثنية الطين وجبل العسل.
– الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين بلدية بوعنداس وبلدية آيت تيزي على مسافة 14 كيلومتر.
– الطريق الولائي رقم 137 أ الرابط بين بابور بلدية واد البارد قرية جوادة بلدية بابور إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية واد البارد على مسافة 20 كيلومتر.
– الطريق الولائي رقم 37 عين الكبير بابور إيرقن سويسي ولاية جيجل.
الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج في تيزي وزو:
– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالمكان المسمى فج تيروردة على مسافة 05 كيلومتر.
– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى المكان المسمى أسول بلدية آيت بومهدي.
– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالمكان المسمى أسول بلدية آيت بومهدي على مسافة 03 كيلومتر.
– الطريق الوطني رقم 71 الرابط بين بلدية إبودرارن وبلدية عين الحمام ولاية تيزي وزو على مستوى قريو تسافت بلدية إيبودران.
– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى المكان المسمى طرونشي بلدية إبودران وبلدية صهاريج ولاية البويرة.
– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة الرابط على مستوى المقطع الربط بين بلديتي بوغني وثالة غيلاف.
– الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين تيزي وزو وبجاية على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إليلتن.
– الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بلدية إيعكورن ولاية تيزي وزو ووازرو.
– الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين تيزي وزو وبجاية مغلق على مستوى قرية مزقن بلدية إيلولة أومالو.
– الطريق الولائي رقم 150 الرابط بين بلدية آيت يحيى ولاية تيزي وزو وبلدية مقلع على مستوى منطقة بوسهل.
– الطريق الولائي رقم 11 الرابط بين بلديتي يطافن وواسيف ولاية تيزي وزو على مستوى قرية تسافت بلدية إبودران.
– الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي آيت أمالو ولاية تيزي وزو وبلدية الأربعاء ناث إيراثن.
– الطريق الولائي رقم 71 الرابط بين بلدية آيت يحيى وبلدية عزازقة.
– الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلدية إيلولة وأمالو وبلدية شلاطة ولاية بجاية على مستوى قرية مزقن.
الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج بولاية البويرة:
– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلدية تيكجدة بلدية الأسنام وبلدية أيت بوهدي بالمكان المسمى لاكوكار.
– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين تيزي وزو والبويرة على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو على مسافة 4 كيلومتر.
– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالمكان المسمى تيزي نكويلال بلدية صهاريج على مسافة 15 كيلومتر.
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج في ولاية ميلة:
– الطريق الوطني رقن 77 الرابط بين ولايتي سطيف وجيجل في شطره الرابكط بين مشتتي سطاح ودار الشريف بلدية تسدان حدادة.
الطرقات المقطوعة في تبسة بسبب الثلوج:
– الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي تبسة وسوق اهراس في جزئه الرابط بين بلديتي الكويف والطرق الولائي رقم 41.


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