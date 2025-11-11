احذروا من استخدام هذه الأجهزة للهواتف

حذرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على شراء واستخدام الأجهزة المطرفية غير المصادق عليها والتي لم تخضع للاختبارات اللازمة، ولا تلبي المتطلبات التقنية والتنظيمية الحالية المعمول بها.

وأوضحت السلطة في بيانها أن “استخدام الأجهزة المطرفية غير المصادق عليها يعرض لخطر انقطاع الاتصال في اللحظات الحرجة وعدم الوصول لأرقام الطوارئ. مبينة إمكانية مواجهة هذه الأجهزة مشاكل في التوافق مع شبكات المتعاملين الوطنية”.

وهو ما يؤدي إلى “تعذر الوصول إلى بعض الخدمات الأساسية، بما في ذلك أرقام الطوارئ القصيرة مثل الشرطة، الحماية المدنية أو الإسعاف”.

وأضاف البيان أن هذه الأجهزة يمكن أن “تتسبب في تدهور جودة الاتصال”، إضافة إلى “مخاطر صحية محتملة (الإشعاع)، إذ إن الأجهزة غير المصادق عليها قد تتجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الإشعاع الصادرة منها”.

ولضمان أمن وجودة الاتصالات وموثوقية الأجهزة المطرفية على الشبكات الوطنية، دعت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية إلى “التأكد قبل أي عملية شراء من أن الجهاز يحمل ملصقا ثابتا مكتوب عليه عبارة (مصادق عليه من طرف ARPCE) أو (معتمد من طرف ARPCE) متبوع برقم المصادقة الخاص بالسلطة”.

وأكدت السلطة أن “هذا الملصق هو ضمان بأن الجهاز موثوق ويطابق اختبارات الامتثال التي تقوم بها سلطة الضبط”.