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احرصوا على عدم كسر خاطر الفقير..

يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: “رأيت ابنتي في رمضان تأخذ قليلاً من الفاصولياء والأرز، وتضعهما في صينية نحاس، وتضيف إليها الباذنجان والخيار وحبات من المشمش، وهمَّت خارجةً من البيت، فسألتها باستغراب: “لمن هذا ؟!”، فقالت: “إنه للحارس، فقد أمرتني جدتي بذلك”، فقلت لها: “تعالي يا ابنتي، أحضري بعض الصحون وضعي كل حاجة في صحن، ورتبي الصينية، وأضيفي كأس ماء بارد، ومعه الملعقة والشوكة والسكين”

ففعلت ذلك ثم ذهبت، وعند عودتها سألتني: “لماذا قلت لي أن أفعل ذلك؟”، فقلت لها: “يا بنيتي، إن الطعام صدقة بالمال، وأما الترتيب فهو صدقة بالعاطفة، الأول يملأ البطن،

والثاني يملأ القلب، أي أن الأول يُشعر الحارس أنه متسول أرسلنا له بقايا الأكل، أما الثاني يُشعره أنه صديق قريب، أو ضيف عزيز، فهناك فرق كبير بين عطاء المال وعطاء الروح، وهذا أعظم عند الله وعند الفقير”

فليكن إحسانكم ملفوفاً بكرم ومحبة، لا بذلٍّ ومهانة..

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