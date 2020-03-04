احصاء 450 حالة إصابة بالسرطان وإجراء أول عملية علاج بالأشعة في أدرار

كشف مدير الصحة والسكان لولاية أدرار في تصريح لـ “النهار أون لاين” أن مصالح الصحة تحصي حاليا ّأزيد من 450 حالة إصابة بمختلف الأمراض السرطانية.

الإصابات لدى فئات مختلفة من المواطنين هذا وجاء ذلك عقب اجراء أول عملية علاج للسرطان باستخدام الأشعة “radiothérapie”

على مستوى مصلحة العلاج بالاشعة بمركز مكافحة السرطان بالولاية.

وتعد هذه التقنية من أحدث تقنيات علاج مرض السرطان، أين تم للإشارة خلال اليومين الماضيين علاج نحو عشر حالات مرضية بعد اجراء العملية الاولى التي أشرف عليها طاقم طبي وتقني متخصص في المجال من بينهم اطباء اخصائيين قدموا من مركز مكافحة السرطان بولاية باتنة.

هذا وستسمح هذه التقنية المتوفرة حاليا على مستوى هذا المركز الذي يعد مكسبا هاما لسكان ادرار ومختلف ولايت ومناطق الجنوب الكبير من اجراء عمليات اعلاج والفحص بالأشعة بالمركز دون التنقل إلى بعض ولايات الشمال.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز تم تدعيمه بأحدث الأجهزة الطبية، منها أجهزة العلاج بالأشعة والتي تتواجد منها ثلاثة فقط على المستوى الوطني ومن بينها أدرار.

جدير بالذكر أن والي أدرار أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي الصحة، من أجل استكمال اقتناء كل الأجهزة الطبية ولمختلف المصالح بعد زياته لهذا المركز.

وأشرف الوالي رفقة الطاقم الطبي على أولى عمليات المعالجة بالأشعة، فيما أوضح في تصريح له أنه سيتم تدعيم المركز بالكادر الطبي المتخصص مستقبلا.