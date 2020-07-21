احصاء 6939 مخالفة منذ بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي بمعسكر

في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا ،وتجسيدا لمحاور المخطط الأمني المسطر من طرف مصالح أمن ولاية معسكر, للسهر على احترام مختلف الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية ، من خلال تكثيف عمليات المراقبة لمختلف الأنشطة التجارية وكذا الاحتياطات الصحية عبر الفضاءات العمومية ، حيث سجلت مصالح أمن الولاية عبر قطاع اختصاصها منذ بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي تحرير 6939 مخالفة في حق الأشخاص المخالفين وتوجيهها إلى العدالة ،حيث تم تحرير 711 مخالفة في حق أصحاب المحلات التجارية تعلقت بمخالفة قواعد النظافة و تعقيم المحلات فيما تم تحرير 1045 مخالفة متعلقة بإجراءات التباعد الجسدي ، إضافة إلى 872 مخالفة متعلقة بإشهار حواجز الوقاية على مستوى الفضاءات العمومية المستقطبة للجمهور فيما تم تحرير 3435 مخالفة متعلقة بعدم وضع القناع الواقي ، يضاف إلى ذالك سحب 219 سجلا تجاريا و 376 اقتراح قرار غلق للمحل التجاري ، حيث يبقى التقيد و احترام مختلف التدابير الوقائية أمرا إلزاميا من طرف الجميع لتفادي العدوى بهذا الوباء الخطير والحد من انتشاره.