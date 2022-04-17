قناة النهار احفظ معنا: سورة يوسف من الآية 85 إلى 92 بقلم قناة النهار نشر في 17 أفريل 2022 - 12:36 شارك غرِّد أرسل 53 0 احفظ معنا: سورة يوسف من الآية 85 إلى 92 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hdjQz برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا ياسين كنطاش دار حالة بالبكاء على عمي أحمد لي عايش في الزنقة منذ 40 سنة قناة النهار 03 أفريل فاسألوا: رمضان شهر الرحمة قناة النهار 04 أفريل أمين بومدين: مشاكلي بيني وبين الزوجة تاعي يماها وباباها ما يعرفهوش قناة النهار 12 أفريل رزق حلال2 : تخدم الخبز وتبيعو مع أطفالها في الطريق باش تقدر توكلهم.. المعيشة صعيبة والشدة في ربي قناة النهار 16 أفريل عمرة 2022: بعد توقف لأكثر من سنتين .. إنطلاق أول رحلة للعمرة لموسم 1443 هـ قناة النهار 04 أفريل الرسمة /" فريدة حرحار" رجعوها تبان شوّافة .. ماعجبتهاش التصويرة.. "راني نبان وحش" قناة النهار 15 أفريل خفيف ظريف: مملحات بالتشكشوكة والكامومبير..وصفة سهلة وبنينة قناة النهار 04 أفريل قاراج الهربة / جابلهم بورش باناميرا يغسلوها دارولو فيدونج بزيت غالطة.. وخدوه بقى مشوكي !! قناة النهار 13 أفريل "قاراج الهربة /السيّد راس مالو إيبيزا جابها يغسلوها سرقوهالو.." رجعولي كرّوستي نتوما شواطن قناة النهار 16 أفريل بلماضي يكشف سبب استدعاء بن رحمة وعلاقته بإصابة بن سبعيني قناة النهار 28 مارس