عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي جناية إختطاف شاب عن طريق الاستدراج المقترن بالتعذيب بدافع تسديد فدية وحجز شخص بدون أمر من السلطات والتي توبع فيها خمس متهمين.

وتعود وفائع القضية لمارس 2017 إثر بلاغ عن تواجد شخص مجهول الهوية مرمي على الأرض ويسبح في بركة من الدماء بحي البشير الإبراهيمي بالزقم بلدية حساني عبد الكريم بولاية الوادي.

وبعد فتح التحقيق أكد الضحية انه تلقى مكالمة من عمه مفادها أن أخاه محتجز من قبل أشخاص يجهل هويتهم مطالبين بمبلغ من المال في اقرب وقت أو قتل الضحية .

أين قاموا بنقل الضحية لأحد الغيطان وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بقارورة خمر وقضيب خشبي في كافة الجسد وجره في مسلك فلاحي بعد ربطه بسيارة، مما تسبب له في كسر في الجمجمة والكسور خطيرة في كافة الجسد.

وأثناء جلسة الحكم خلال إستجواب رئيس المحكمة والنيابة أنكر المتهمين التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، أين التمست النيابة العامة السجن المؤبد لخطورة الوقائع.

وبعد المداولات صدر في حق المتهمين الرئيسيين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم آخر مع الإيداعه السجن، إضافة الى عقوبة عام سجنا نافذا في حق متهمين آخرين.