إعــــلانات
الرياضة

احمدين داودي بلوزدادي إلى غاية 2026

بقلم عزيز طالبي
احمدين داودي بلوزدادي إلى غاية 2026
داودي
  • 180
  • 0

أعلن فريق شباب بلوزداد عن استقدامه اللاعب احمدين داودي بعقد لمدة أربع سنوات كاملة بإجازة لاعب أمال.
واستقدمت إدارة السياربي اللاعب قادما من نادي ملعب بوكيروا الفرنسي.
كما قالت أنّ اللاعب يتواجد مع الفريق البلوزدادي الذي يواصل استعداده للموسم الكروي الجديد بتونس.
وقال داودي في تصريح له للصفحة الرسمية “الاستقبال كان جيدا و نمكل أفضل اللاعبين في مجموعة قوية”
“لم اجد اي صعوبات في الاندماج و ان شاء الله نحقق أهدافنا الرئيسية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Fo7yS
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر