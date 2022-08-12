احمدين داودي بلوزدادي إلى غاية 2026

أعلن فريق شباب بلوزداد عن استقدامه اللاعب احمدين داودي بعقد لمدة أربع سنوات كاملة بإجازة لاعب أمال.

واستقدمت إدارة السياربي اللاعب قادما من نادي ملعب بوكيروا الفرنسي.

كما قالت أنّ اللاعب يتواجد مع الفريق البلوزدادي الذي يواصل استعداده للموسم الكروي الجديد بتونس.

وقال داودي في تصريح له للصفحة الرسمية “الاستقبال كان جيدا و نمكل أفضل اللاعبين في مجموعة قوية”

“لم اجد اي صعوبات في الاندماج و ان شاء الله نحقق أهدافنا الرئيسية”.