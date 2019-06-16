احمد أويحيى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

وصل الوزير الأول السابق، احمد أويحيى، منتصف نهار الأحد، إلى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة.

ويستمع وكيل الجمهورية، للمحكمة، لإفادة أويحيى، في قضية مجمع “سوفاك” للسيارات.