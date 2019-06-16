احمد أويحيى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

ويستمع وكيل الجمهورية، للمحكمة، لإفادة أويحيى، في قضية مجمع “سوفاك” للسيارات.
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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة دلس ولاية بومرداس من الإطاحة بشخص ثلاثيني كان بصدد بيع أجهزة تشويش إلكترونية حساسة،
أين تم إكتشاف أمره من طرف…
مصالح الدرك ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وقرون حيوان بري محظور اصطياده
تم، أمس، تقديم أفراد العصابة التي تم توقيفها بمزرعة للقنب الهندي بدوار الجنين بلدية…
والي الجزائر عبد الخالق صيودة يكشف لـ«النهار»:
المساكن الجديدة تتكون من 2600 وحدة سكنية بصيغة «سوسيال» و1400 وحدة «LSP»
كشف والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عن تاريخ…
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