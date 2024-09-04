إعــــلانات
الرياضة

احمد توبة يلتحق بنادي ميشلين البلجيكي

بقلم محمد لمين صحراوي
احمد توبة يلتحق بنادي ميشلين البلجيكي
  • 67
  • 0

التحق الدولي الجزائري، أحمد توبة، اليوم الأربعاء، رسميا بنادي ميشلين البلجيكي، قادما من باشاك شهير إسطنبول التركي.

وأعلن الفريق البلجيكي، الذي لعب في صفوفه مهاجم الخضر، الآخر اسلام سليماني، في النصف الثاني من الموسم الماضي، عن ضم أحمد توبة، معارا إلى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

وكشف ميشلين، في تغريدة على حسابه الرسمي، عبر منصة “إكس” بأن توبة، يملك خبرة كبيرة، ستعود بالفائدة على النادي.

ولعب الدولي الجزائري، الموسم الماضي. معارا إلى ليتشي الايطالي، في تجربة للنسيان، بعدما اكتفى بـ 6 مشاركات في “السيري أ”، ومباراة وحيدة في كأس إيطاليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/owuPZ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر