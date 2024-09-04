احمد توبة يلتحق بنادي ميشلين البلجيكي

التحق الدولي الجزائري، أحمد توبة، اليوم الأربعاء، رسميا بنادي ميشلين البلجيكي، قادما من باشاك شهير إسطنبول التركي.

وأعلن الفريق البلجيكي، الذي لعب في صفوفه مهاجم الخضر، الآخر اسلام سليماني، في النصف الثاني من الموسم الماضي، عن ضم أحمد توبة، معارا إلى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

وكشف ميشلين، في تغريدة على حسابه الرسمي، عبر منصة “إكس” بأن توبة، يملك خبرة كبيرة، ستعود بالفائدة على النادي.

ولعب الدولي الجزائري، الموسم الماضي. معارا إلى ليتشي الايطالي، في تجربة للنسيان، بعدما اكتفى بـ 6 مشاركات في “السيري أ”، ومباراة وحيدة في كأس إيطاليا.

“Zijn ervaring & gestalte zorgen voor extra mogelijkheden binnen ons team.” We stellen jullie voor aan onze nieuwe centrale verdediger: 𝐀𝐡𝐦𝐞𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐛𝐚 🙌🏼#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/b5P9qUhVPp — KV Mechelen (@kvmechelen) September 4, 2024