احمي طفلك من مخاطر الأنترنت

نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، جملة من النصائح لحماية أطفالنا على الأنترنت وهذا تزامنا مع اليوم العالمي للأنترنت الآمن.

وقد ينجر عن سوء استعمال الأطفال للأنترنت بمختلف ما تتيحه من فضاءات وخدمات، مخاطر عديدة. تؤثر على صحتهم النفسية و الجسدية، و التي نذكر منها: التنمر عبر الأنترنت. حيث يمكن أن يكون الأطفال أهدافًا للتنمر عبر الأنترنت، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتهم النفسية .

كذلك المحتوى غير اللائق، أين يمكن أن يتعرض الأطفال لمحتوى غير لائق، مثل المواد الإباحية والعنف والكراهية. على شبكة الأنترنت.

بالإضافة إلى عمليات الاحتيال عبر الأنترنت، حيث قد يكون الأطفال أهدافًا لعمليات الاحتيال عبر الأنترنت. التي تؤدي بهم إلى تقديم معلومات شخصية أو إجراء معاملات عبر الأنترنت. ناهيك عن سرقة الهوية. التي يمكن أن يكون الأطفال أهدافًا لسرقة الهوية والقرصنة والهجمات الضارة.

ومن بين المخاطر كذلك، الوقت المفرط أمام الشاشات، بحيث يقضي الأطفال وقتًا طويلاً على الأنترنت. مما قد يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، فضلاً على قدرتهم على التفاعل مع الآخرين.

كذلك التنزيلات الفورية، ما قد يؤدي مجرد زيارة أحد مواقع الويب إلى تثبيت البرامج الضارة تلقائيًا. على جهاز الكمبيوتر الذي يستعمله الطفل.

دون أن ننسى الإعلانات والنوافذ المنبثقة وبرامج الإعلانات المتسللة غير المرغوب فيها، والتي غالبًا ما يتم تثبيتها تلقائيًا عند تنزيل برامج مجانية أو برامج تجريبية. حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تحمل أيضا برامج تجسس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور