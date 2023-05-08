احياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 على مستوى المتحف المركزي للجيش

سطر المتحف المركزي للجيش بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، برنامج تاريخي وثقافي حول الذكرى الـ78 لمجازر 8 ماي 1945.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن احياء ذكرى هذه المحطة الهامة في مسار نضال الشعب الجزائري جاء تحت شعار “ذاكرة الأمة وفاء و مسيرة البناء”.

وكانت البداية بعرض شريط وثائقي بعنوان: “ذاكرتنا الوطنية منارة انتمائنا وصمام وحدتنا”.

ليليه إلقاء محاضرتين تاريخيتين بعنوان “مجازر 08 ماي 1945 من المظاهرات السلمية إلى المجازر الجماعية”، و “أهمية التاريخ في بناء الذاكرة الجماعية”، تطرقت إلى بشاعة المستدمر الفرنسي الذي حول المظاهرات السلمية للشعب الجزائري إلى جرائم نكراء وإبادة جماعية.

كما أقيم معرضا للصور التاريخية و كذا تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية.