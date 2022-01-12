الرقم السري :

136318

اختاري ابن قسنطينة وعيشي حياة طيبة كريمة

رجل ذو همة ووقار، ناجح بكل المعايير، يعمل كأستاذ جامعي، يبلغ من العمر 41 سنة، ابن قسنطينة. كما هو مطلق بطفل في رعاية والدته، لديه سكن خاص متفتح وخلوق، يهتم بالمرأة ككيان. ولا يسمح لأي شخص أن ينتقص من كرامتها.

صاحب إعلاننا هذا يؤمن بأن السعادة لا تكون إلا بجانب المرأة الصالحة، وهاهو اليوم يسعى لتحصيلها. يتمنى الارتباط على سنة الله ورسوله، بامرأة تكون من إحدى ولايات الوسط خاصة المدية أو البليدة. أو من الشرق، سنها لا يتجاوز 40 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136319

ابن وهران أصيل يناشد السعادة إلى جانب قرة العين

رجل من ولاية وهران، ثاني عرض معنا اليوم في هذا الركن. اتصل بنا وليس في نيته إلا الارتباط في كنف الحلال، يبلغ من العمر 50 عام. مطلق أب لولدين في رعاية والدتهم، موظف مستقر في مؤسسة نظامية. لديه سكن خاص ولا ينقصه شيء سوى زوجة صالحة محبة تخاف الله تعاشره بالمودة والرحمة.

كل ما يرجوه من الله التوفيق في إكمال نصف الدين في القريب العاجل. من امرأة لا يطلب منها سوى أن تكون صاحبة أخلاق وقلب طيب، يفضلها من إحدى ولايات الغرب. سنها أقل من 48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. كما لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136320

تحلمين بالاقتران على سنة خير الأنام.. ابن العاصمة يعرض عليك الزواج

نختم عروضنا في هذا الركن برجل من العاصمة، رجل ناجح في حياته، يشغل منصب إطار مرموق في مؤسسة وطنية. لديه من الأمور الرفاهية تقريبا كلها، من بيت وسيارة، وأمور أخرى تجعل الحياة كريمة، يبلغ من العمر 52 سنة. مطلق بدون أولاد، يملك مسكن خاص يريد أن يجمعه القدر والنصيب بمن تفهمه ونبعث الأمل في حياته. زوجة صالحة تكون له قرة عين إن شاء الله، يريدها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتعدى 48 سنة. يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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