اختبارات الفصل الثاني بداية من الأحد المقبل

سيكون التلاميذ، الأسبوع المقبل، على موعد مع بداية اختبارات الفصل الثاني حسب رزنامة وزارة التربية الوطنية.

وأشارت الرزنامة، إلى أن اختبارات الفصل الثاني لتلاميذ الابتدائي، ستكون من 5 إلى 14 مارس 2024.

وفيما يخص التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024. أما التعليم الثانوي، فإن اختبارات الفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس.

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مديري التربية بالسهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني. كما أسدى بلعابد، تعليمات باستغلال اللقاءات الدورية بين أولياء التلاميذ والأساتذة التي تنظمها مؤسسات التربية والتعليم نهاية كل فصل دراسي. وهذا في إطار التنسيق والتكامل واستلام كشوف النقاط، المبرمج يوم الخميس 21 مارس. ولإجراء زيارات ميدانية للوقوف على سير هذه العملية.

وأكد وزير التربية، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية، في كل الأوقات. والحرص على حماية مرافق وهياكل المؤسسات التعليمية.