اختبار تفعيل مخطط تنظيم النجدة الولائي بجيجل

أشرف اليوم الثلاثاء، والي ولاية جيجل أحمد مقلاتي، وبحضور السلطات الأمنية والمدنية، على تنظيم مناورة محاكاة تحت عنوان: “مناورة حريق غابة”، في إطار تفعيل مخطط تنظيم النجدة الولائي لسنة 2026.

حيث شهد التمرين تجنيد مختلف الوسائل البشرية والمادية والفرق المتخصصة للحماية المدنية. بمشاركة مختلف المقاييس المعنية.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أن هذه المناورة تهدف إلى اختبار جاهزية أجهزة التدخل. والتأكد من فعالية مخطط النجدة في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان سرعة ونجاعة التدخل.

