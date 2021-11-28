اختبرته على الفايسبوك وليتني لم أفعل..

اختبرته على الفايسبوك

أنا فتاة مخطوبة من سنتين بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات، خطيبي دوما يعبر لي عن رغبته في أن أكون زوجنه. لكن كل مرة ولأسباب تافهة يقوم بالتأجيل .

أعلم أن أموره المادية متعسرة نوعا ما وأن مشاكله مع زوجة والده لا تنتهي، لكن مسألة الزواج صرت أعتقد أنه لا يريدها، فسولت لي نفسي بإنشاء حساب وهمي على الفايسبوك وراسلته.

لكن حتى أنه اعترف لي في الحساب الوهمي في الفايسبوك أنه مرتبط، لكن بالرغم من ذلك كرهته وأفكر لأن أفضحه وأفسخ خطبتي لكنني خائفة على موقف أهلي.

اختبرته على الفايسبوك

أنا في دوامة وورطة لا أدري كيف الخروج منها، لأنه ومن جهة أخرى لاحظ خطيبي، الفتور الذي أعامله به، وصار يسألني عن السبب، دلوني كيف أتصرف من فضلكم؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

إن ما أقدمت عليه تصرف طائش، اعترفتِ في رسالتك أن خطيبك يحبك، ويريدك أما لأولاده، فلماذا فعلت بنفسك هكذا ؟

أنا لا أحب طريقة التجسس هذه أبدا، ولكن أنصحك بأمرين، لكن قبل اتخاذ أي قرار أرجو منك استخارة الله، فهو رب الخير كله.

بعد الاستخارة صارحي خطيبك بمسألة واشرحي له دوافعك، وهنا عليك تقبُّل ردة فعله والعواقب كلها فقد يسامحك، وقد يغضب ويقرر قطع العلاقة.

والأمر الثاني هو أن تنسي هذا الحساب الوهمي . لكن بالمقابل تحدثي إلى أهلك في مسألة الزواج حتى تضعوا النقاط على الأحرف.