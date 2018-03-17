اختتام أشغال اليوم الأول من فعاليات الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة

اختتمت مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال اليوم الأول من فعاليات الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة.

بإبراز تجربة الجزائر الناجحة في هذا المجال وكذا تجارب بعض الدول، حسب الخبراء الذين يمثلون هيئات ومؤسسات وطنية ودولية.

وفي هذا الاطار أوضحت رئيس مكتب الزعامة والحكامة لبرنامج الأمم المتحدة بيغونا لازاباكاستر .

أن تجربة الجزائر فيما يخص ترقية المرأة في المجال السياسي عن طريق اعتماد نظام الحصص “الكوطة” تجربة ناجحة .

مبرزة ان هذا النظام سمح برفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة على المستوى

العالمي الى 23.4 بالمائة سنة 2017.

وأبرزت المتحدثة انه بعد نجاح” نظام الحصص يدور النقاش حاليا حول اعتماد نظام المساواة بين الجنسين”.