اختتام أشغال جلسة تحضير المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات

اختتمت اليوم الجمعة في جنيف بسويسرا، أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الوطنية المزمع عقده نهاية شهر جويلية 2025.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تناول أعضاء اللجنة، ومن بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالنقاش في هذه الجلسة، “مكان الاجتماع العالمي المقبل الذي يمكن أن تحتضنه إحدى مقرات أجهزة الأمم المتحدة في نيويورك، جنيف أو فيينا”.

كما تم تبادل وجهات النظر وتقديم المقترحات حول الإجراءات السياسية والعملية لتنظيم هذا المؤتمر. لاسيما ما تعلق بشعار المؤتمر وبنود جدول أعماله ونظام سيره من جلسات عامة. ورشات عمل والأطراف المعنية به.

كما ناقش المشاركون مسألة بحث موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية.

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد نوه في تدخله في أشغال اللجنة بالدور المحوري الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية. من خلال البرلمانات الوطنية أو الاتحاد البرلماني الدولي. في دعم نشاطات منظمة الأمم المتحدة وتعزيز عملها متعدد الأطراف وسعيها إلى سد الفجوة الديمقراطية التي تشهدها العلاقات الدولية”.

وأعرب بوغالي عن يقينه بأن “إشراك ممثلي الشعوب في عملية صنع القرارات العالمية وأخذ الهيئات الحكومية الدولية. وفي مقدمتها المنظمة الأممية، بعين الاعتبار آراء ومقترحات البرلمانيين. بإمكانه أن يغير مجرى العالم بأسره”.

كما ثمن بوغالي الدعم الذي قدمه الاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما للبرلمانات ذات القدرات المادية واللوجيستيكية المحدودة، في تعزيز استخدامها لتقنيات الرقمنة التي أصبحت اليوم عاملا أساسيا في تحديث الإدارات ونظام سيرها.