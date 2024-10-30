اختتام البرنامج التكويني المشترك بين “الفيفا” و”الفاف” لتأهيل مكوّني المدربين

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اختتام الدورة التكوينية لفائدة مكوّني المدربين، التي جرت فعالياتها بالجزائر العاصمة.

ودامت حوالي أسبوع، منذ الجمعة الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتم خلال أشغال هذه الدورة التكوينية تحديث العديد من المعارف والأساليب التعليمية لدى مكوّني المدربين وتمكينهم من نقل خبراتهم إلى المدربين.

وحصل المتربصون على إرشادات حول أحدث تقنيات التدريب، بهدف تعزيز مهاراتهم في نقل المعرفة إلى المدربين المستقبليين.