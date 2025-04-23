كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اختتام التربص الانتقائي للمنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة.

وقالت الفاف أن التربص أشرف عليه المدرب أمين غيموز الذي جرى بالمدرسة الوطنية للرياضة الأولمبية “الباز” بمدينة سطيف.

و حسب الفاف، قام المدرب غيموز وأعضاء الطاقم الفني للخضر بمعاينة لاعبي أندية منطقة الشرق المنتمين إلى رابطات باتنة وقسنطينة و عنابة، حيث تمت متابعة 30 لاعبا تم استدعاؤهم لهذا التقييم.

جدير بالذكر، سيخصص التربص الانتقائي الثاني للاعبي منطقة الغرب، و سيجري بمدينة وهران بداية من السبت 27 أفريل إلى غاية الفاتح ماي.

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