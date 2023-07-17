اختتام الدورة البرلمانية العادية هذا الخميس

تختتم الدورة البرلمانية العادية (2023/2022) الخميس المقبل, حيث عقد رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الاثنين, جلسة تشاورية مع رؤساء المجموعات البرلمانية, تمحورت حول “تثمين حصيلة العمل المنجز خلال هذه الدورة”, حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة عقد زوال اليوم الاثنين, جلسة تشاورية مع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس (حزب جبهة التحرير الوطني, الثلث الرئاسي, التجمع الوطني الديمقراطي, الأحرار) وذلك عشية اختتام الدورة البرلمانية العادية المزمع صباح الخميس 20 يوليو الجاري.

وقد تمحور هذا الاجتماع أساسا –يتابع البيان– حول “تثمين حصيلة العمل المنجز خلال الدورة البرلمانية العادية الجارية 2022-2023″.

وقد تميز العمل البرلماني خلال هذا الدورة –مثلما أشار إليه المصدر ذاته– بـ”انخراط المجلس وأعضائه في الحركية التي تعرفها البلاد من خلال المناقشة والمصادقة على حزمة معتبرة من القوانين التي تصب في إطار الإصلاحات والتعديلات التي من شأنها المضي بالجزائر الجديدة التي أرادها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويتطلع إليها الشعب الجزائري الأبي”.

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