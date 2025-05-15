اختتام الدورة التكوينية الخامسة والأخيرة للمحضّرين البدنيين بالمركز الوطني بفوكة

أسدل الستار مساء اليوم الخميس على المرحلة الخامسة والأخيرة من الدورة التكوينية الخاصة بالمحضّرين البدنيين ضمن المجموعة الأولى.

تم تنظيمها بالمركز الوطني لتجميع وتحضير النخبة الرياضية في فوكة (ولاية تيبازة).

وحسب بيانٍ للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، فقد خضع المترشحون خلال هذه المحطة إلى اختبارات كتابية في إطار التقييم النهائي للبرنامج التكويني الذي استفادوا منه على مدار عدة جلسات تكوينية متتالية.

وأشرف على حفل الاختتام، مدير قسم التكوين بالمديرية الفنية الوطنية. كريم قاصد، إذ قام بتسليم شهادات المشاركة للمتكونين، متمنّيًا لهم مزيداً من النجاح والتوفيق في مسارهم المهني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات التكوينية تندرج ضمن رؤية المديرية الفنية الوطنية لتطوير الكفاءات البشرية في مجال التحضير البدني. وتهدف إلى تزويد الأطر الرياضية الوطنية بالمعارف والخبرات اللازمة لمواكبة المتطلبات الحديثة في المجال الرياضي.