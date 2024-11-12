اختتام الدورة التكوينية الرابعة لحاملي المشاريع في جامعة جيجل

أشرف البروفيسور، نور الدين بن علي الشريف، مدير جامعة جيجل، اليوم الثلاثاء، على اختتام الدورة التكوينية الرابعة لحاملي مشاريع المقاولاتية التي نظمها مركز تطوير المقاولاتية (CDE) التابع للجامعة.

وجرى هذا الحدث في لقاء نخبوي بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير المستضيفة للتكوين. بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. من بينهم الدكتور سلامته محمد، مدير المركز، وعدد من الأساتذة المكونين.

وكانت الفرصة سانحة للتطرق لمختلف المشاريع العلمية التي ميزت الجامعات الحزائرية وما تقدمه من تكوين متكامل. وهو ما ترجمه احتلالها المراتب الأولى عربيا ودرجات متقدمة عالميا.