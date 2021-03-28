اختتام الدورة التكوينية حول تفعيل وتطبيق البرنامج التحفيزي للكشافة الاسلامية داخل الوسط العقابي

أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على اختتام الدورة التكوينية المنظمة حول موضوع “تفعيل وتطبيق البرنامج التحفيزي للكشافة الإسلامية.

وجرت الدورة التكوينية، بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون في القليعة.

وتهدف هذه الدورة لزيادة التنسيق والتعاون مع المنظمة وتفعيل البرنامج التحفيزي الخاص بمتابعة ومرافقة الأحداث بالوسط العقابي وبعد الإفراج.

وتدخل هذه الدورة ضمن برنامج التعاون المسطر بين المنظمة والمديرية العامة لإدارة السجون لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما الأحداث والشباب.

وشارك بالدورة 27 موظفا بأسلاك السجون بمختلف الرتب،والنفسانيين العاملين بمراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث وأجنحة الأحداث بالسجون و11 قائدا كشفيا.