اختتام الدورة التكوينية حول منظومة الاستثمار في الجزائر لفائدة الصحفيين

تختتم هذا الأسبوع الدورة التكوينية التي نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاتصال لفائدة الصحفيين المتخصصين في الشأن الاقتصادي حول منظومة الاستثمار في الجزائر.

وحسب بيان الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، فقد استفاد من هذه الدورة التكوينية، على مدار شهر كامل، أكثر من 60 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام المرئية، المكتوبة، الإلكترونية والمسموعة من القطاعين العمومي والخاص تم توزيعهم على أربعة أفواج.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوكالة، تهدف إلى تكوين صحفيين متخصصين في مجال الاستثمار ومتحكمين في مختلف الجوانب المتعلقة به، حيث تضمنت الدورة التكوينية عدة محاضرات تتعلق أساسا بالمفاهيم المرتبطة بالاستثمار، المزايا التفاضلية للجزائر، إصلاحات قانون الاستثمار، الإطار التشريعي والمؤسساتي المؤطر للإستثمار وكذا دور الرقمنة في تسيير معطيات وإجراءات الاستثمار لاسيما المنصة الرقمية للمستثمر.

وخلال تقديمه للمحاضرة الافتتاحية لآخر فوج، أبرز ركاش أهمية هذه الدورة التكوينية في خلق فضاء تواصل بين الوكالة ووسائل الإعلام التي تلعب دورا هاما في ترقية الاستثمار في الجزائر والترويج له، تقييم الإصلاحات التي أدرجت على منظومة الاستثمار وإبراز نتائجها وانتقادها.

وأشار، في هذا الخصوص، إلى الوسائل والدعائم البيداغوجية التي تعمل الوكالة على تحضيرها على غرار قاموس يتضمن المصطلحات التقنية المرتبطة بالاستثمار ودليل يتضمن الإجراءات والمراحل المرتبطة بفعل الاستثمار.