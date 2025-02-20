اختتام الدورة التكوينية للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اختتام الدورة التكوينية الخاصة بمتربصي شهادة التدريب “كاف أ” بمشاركة عدد من اللاعبين الدوليين السابقين.

وانطلقت الدورة يوم 17 فيفري، وقدّم فيها المتربصون أعمالهم التطبيقية التي تمثلت في عرض نتائج وتحليلات فترة معايشتهم لدى الأندية المحترفة.

كما تم توزيع الشهادات على المتربصين بحضور المدير التقني الوطني، علي موسر، ورئيس قسم التكوين فؤاد شيخة.

وكشفت “الفاف” عن إسدال الستار على مسار التكوين الخاص بالمجموعة الرابعة. لتختتم معها دورات الحصول على شهادة “كاف أ” لسنة 2024.

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