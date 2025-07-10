اختتام الدورة الثانية للجنة الأمنية الجزائرية-الموريتانية

أشرف مساء اليوم الخميس، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمود جامع، مناصفة مع نظيره الموريتاني، عبد الرحمن ولد الحسن، الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية على اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية الجزائرية-الموريتانية.

وقد تميز هذا اللقاء، الذي استمر على مدار يومين، ببحث آليات تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث تميز بنقاشات معمّقة وتبادل مثمر للآراء حول قضايا ذات طابع استراتيجي. وأسفرت هذه المشاورات عن اعتماد سلسلة من التوصيات العملية، المقرر البدء في تنفيذها ابتداءً من شهر سبتمبر القادم.

و اختُتمت الأشغال بالتوقيع على محضر اجتماع يتضمن أهم التدابير المتفق عليها خلال الدورة.

فيما عبّر الوفد الموريتاني عن تقديره لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مثنيًا على الجهود المبذولة لإنجاح هذا اللقاء.